4 أصوات جديدة من الاوبرا الايطالية في القاهرة

(أنسامد) - فبراير 3 - روما - يقام في اوبرا القاهرة السبت القادم حفل غنائي لتقديم اوبرا كافاليريا روستيكانا 'Cavalleria rusticana' لبييترو ماسكاني، إيذانا ببدء مشروع إيطالي في مصر يهدف إلى إطلاق أصوات أوبرالية جديدة.



بطلة العرض هي قائدة الاوركسترا ايزابيلا امبروسيني والتي تقف للمرة الثالثة علي منصة اوركسترا القاهرة السيمفوني.



اعربت امبروسيني عن امتنانها الكبير للترحيب و الحماس الذي حظي به مشروعها "صوت جديد للكلمات" وهو مشروع يستهدف المواهب الناشئة الشابة ..الايطاليون في العالم و العالم اجمع في ايطاليا ".



اضافت امبروسيني - في تصريحات لوكالة الانباء الايطالية (انسا ) - ان هذا المشروع في هذه المرحلة يندرج في إطار التعاون المصري الايطالي و"سيشهد ميلاد 4 اصوات واعدة اخترتهم بنفسي واحضرتهم من ايطاليا و هم السوبرانو ايلينا فارنوفا والميزو- سوبرانو تيتسيانا فابييتي و الباريتون أليسيو كواريزيما اسكوبار والتينور الكوري ديفيد ريو".



وتابعت، "هذا الاخير (ديفيد ريو) ناضج جدا رغم صغر سنه وقد تم تدريبه في ايطاليا في اكاديمية ليريك دوسيمو الواقعة في مدينة أنكونة، شمال وسط البلاد.



وقد تم تطوير مشروع "اصوات جديدة في الاوبرا" منذ 2014 بواسطة مؤسسة انكانتو التي تعتبر أمبروسيني مديرًا فنيًا لها وبالتالي تختار الأصوات المشاركة.



وتنقسم المبادرة الي ورشة عمل لتدريب فناني الكورال والمغنيين الفرديين- سوليست - وتجارب الأداء، ودورات الغناء التي يقيمها كبار مطربي الأوبرا بهدف إنتاج أوبرا وحفلات موسيقية تقام أيضًا في قاعة باركو ديلا موزيكا ومسرح بالاديوم من روما.



تحولت العروض منذ 4 سنوات لتصبح مهرجانا دوليا إذ اقيمت دورة 2018 بالتعاون مع المسرح الوطني السلوفاكي براتيسلافا في قاعة استماع سينوبولي في باركو ديلا موزيكا.



وفيما يتعلق بدورة العام الماضي - و بعد فترة ايقاف بسبب الوباء- تم اقامتها بعرض اوبرا جياني سكيكي لجاكومو بوتشيني في قاعة استماع باركو ديلا موزيكا في روما.



وتعتبر لاكافاليريا روستيكانا من اهم اعمال ماسكاني وهي مستوحاة من رواية جيوفاني فيرجا والتي تحمل نفس الاسم .



في إشارة إلى المؤسس الرئيسي ورئيس اوركسترا الفيلهارمونيك المصرية، قالت امبروسيني" انني ممتنة لان المايسترو احمد الصعيدي قد كلفني بقيادة هذا العمل الفني الجميل خاصة وأن الرواية من اهم اعمال التيار الواقعي وقد ضمنها بشكل استثنائي في الموسم السيمفوني".



تدير المايسترو أمبروسيني مؤسسات موسيقية مثل اكاديميا دي سانتا سيسيليا، وكذلك العديد من المسارح وقاعات الحفلات الموسيقية في الخارج وهي ايضا المدير الفني والموسيقي لأوركسترا روما السيمفوني وجوقة روما التي اسستها بنفسها. (أنسامد).



