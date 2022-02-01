مصر: تأجيل قضية باتريك زكي إلى 6 أبريل

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - قضت محكمة جنايات المنصورة، في دلتا مصر، شمال البلاد، بتأجيل قضية الطالب المصري في جامعة بولونيا، باتريك زكي، إلى جلسة 6 أبريل المقبل.



وقال باتريك لوكالة "أنسا"، اليوم الثلاثاء، إن قضيته تم تأجيلها إلى 6 أبريل المقبل.



واليوم الثلاثاء، عقدت محكمة جنايات المنصورة، جلسة في القضية المتهم فيها باتريك زكي، وذلك بعد 52 يوما من الأفراج المشروط عنه، على ذمة القضية.



ويواجه زكي تهما بينها نشر أخبار كاذبة، والتي قد تقوده إلى السجن لمدة 5 سنوات إضافية في مصر.



ورغم أن باتريك عبر عن قلقه بشأن الاتهامات المزعومة التي يواجهها، بشان التحريض على الإرهاب، إلا أنه قال إنه لا يعتقد أن يتم التطرق الي هذه الاتهامات من جديد.



وأكد زكي أيضا أنه يريد العودة على الفور إلى بولونيا، والتنزه في ساحة ماجيوري.



من جانبه، أوضح المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ريكاردو نوري، تعليقا على خبر تأجيل قضية باتريك، " لا يزال هناك انتظار طويل للغاية أمام باتريك حتى يحصل على حريته في النهاية".



وتابع الحقوقي، بالحديث عن اختيار يوم 6 أبريل للجلسة المقبلة، قائلا، "إنه تاريخ يتكرر، ففي 2020 وفي 2021 كان هناك جلسات استماع أخرى في هذا التاريخ. نأمل أن يكون هذا هو اليوم الأخير الذي يمثل فيه باتريك أمام القاضي، وحتى ذلك الحين، علينا أن نكون قريبين منه ونرافقه في هذا الانتظار الطويل".



وأشار نوري إلى أنه وفقا للقانون المصري، ستقدم محامية هدى نصر الله، جميع الأدلة إلى القاضي، ثم الانتظار حتى صدور القرار النهائي بشأن باتريك.



ويواجه ذكي تهمة نشر اخبار كاذبة داخل و خارج البلاد استنادا الي مقاله المنشور عام 2019 و الذي يتحدث فيه عن احوال المسيحيين في مصر والذين يتعرضون للاضطهاد من جانب داعش و من المجتمع المسلم.



وعقب الإفراج عنه في ديسمبر الماضي، وجه باتريك الشكر لإيطاليا، معربا عن أمله في العودة إلى الأراضي الإيطالية قريبا.



وخلال سجنه، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو عن أمله بأن تتم محاكمة الطالب المصري بجامعة بولونيا باتريك زكي، "بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه". (أنسامد).



