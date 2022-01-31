باتريك زكي: جلسة حاسمة غدا امام جنايات المنصورة

(أنسامد) - يناير 31 - روما - تعقد محكمة جنايات المنصورة غدا الثلاثاء الاول من فبراير، جلسة حاسمة في القضية المتهم فيها باتريك زكي الطالب المصري بجامعة بولونيا .



في اتصال هاتفي مع محامية باتريك هدي نصر الله اكدت، اليوم الاثنين، لوكالة "أنسا"، أن جلسة الغد ستكون حاسمة، مضيفة، "إذا قرر القضاة السماح بدخول محامي الدفاعـ فسنتقدم بمرافعتنا ونطالب بحجز الجلسة للحكم وسيقرر القضاة اما النطق بالحكم اخر الجلسة او حجزها للحكم في جلسة قادمة".



تم الافراج عن باتريك زكي يوم 8 ديسمبر الماضي علي ذمة القضية وذلك بعد قضائه 22 شهرا بالحجز الاحتياطي.



ويواجه ذكي تهمة نشر اخبار كاذبة داخل و خارج البلاد استنادا الي مقاله المنشور عام 2019 و الذي يتحدث فيه عن احوال المسيحيين في مصر والذين يتعرضون للاضطهاد من جانب داعش و من المجتمع المسلم.



تصل اقصي عقوبة لهذه الاتهامات الي السجن مدة خمسة سنوات.



وعقب الإفراج عنه في ديسمبر الماضي، وجه باتريك الشكر لإيطاليا، معربا عن أمله في العودة إلى الأراضي الإيطالية قريبا.



وخلال سجنه، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو عن أمله بأن تتم محاكمة الطالب المصري بجامعة بولونيا باتريك زكي، "بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه". (أنسامد).



