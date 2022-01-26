اسرة جوليو ريجيني تحيي الذكري السادسة لوفاته

(أنسامد) - يناير 26 - روما - احيت اسرة الباحث الايطالي جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة في يناير 2016 ذكراه السادسة بمدينة فيوميتشلو مسقط رأس الباحث الشاب بعد ست سنوات من اختفائه في مصر.



قاه عدد من اصدقائه و زملائه بقرأة سلسلة من المقاطع والقصائد في الاحتفالية التي حضرها دعاة الجمعيات المحلية ، وحضرها أيضًا باولا وكلوديو ريجيني ، والدا جوليو.



قاموا واحدًا تلو الآخر بالجلوس على مقعد أصفر مثبت بالقرب من المدرسة المحلية ،رددوا الأفكار والحقوق المدرجة ، خاصة تلك الخاصة بالشباب.



كما قام المحتفلون بتدشين المقعد الأصفر المخصص لـ جوليو ريجيني امام مسرح بولزانو في كريستاللو .



قال والدا جوليو - كما ورد في تغريدة من جوليو ، نحن - نحيي أطفال حكومة الشباب ، "إلى الحقوق نضيف الحق في تشكيل حكومة شبابية. وهو مورد. يجب حمايته والحفاظ عليه" والمطالبة بدعم مبادرة للتربية المدنية ، كان جوليو عمدة لها.



. نظرًا لحالة الطوارئ الصحية من Covid 19 ، دعت إدارة بلدية Fiumicello - Villa Vicentina المواطنين للمشاركة من المنزل في المبادرات المقررة اليوم عن طريق إضاءة شمعة أو تلوين الشرفة أو عرض الأعلام "لتلوين البلد باللون الأصفر". (أنسامد).



