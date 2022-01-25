لامبيدوزا:ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم أثناء العبوروهبوط 280

(أنسامد) - يناير 25 - روما - لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم أثناء عبورالبحر المتوسط بينما هبط 280 اخرين في لامبيدوزا أنقذت زوارق الدورية القارب في البحرالقارب الذي كان على متنه 280 شخصًا ، معظمهم من بنجلادش ومصر .



قال عمدة لامبيدوزا ولينوسا توتو مارتيلو "مأساة أخرى ، مرة أخرى نحزن من اجل الضحايا الأبرياء ..كما اننا نواصل القيام بدورنا بصعوبة كبيرة ، على الرغم من حقيقة أن الحكومة الإيطالية وأوروبا يبدو أنهما نسيا لامبيدوزا وجزر لامبيدوسان.



وحذر العمدة من تناقص امكانيات الجزيرة"لكن لا يمكننا الاستمرار بمفردنا لفترة أطول ". (أنسامد).



