لامبيدوزا:ثلاثة مهاجرين لقوا حتفهم أثناء العبوروهبوط 280

(أنسامد) - يناير 25 - روما - لقي ثلاثة مهاجرين حتفهم أثناء
عبورالبحر المتوسط بينما هبط 280 اخرين في لامبيدوزا
أنقذت زوارق الدورية القارب في البحرالقارب الذي كان على متنه 280
شخصًا ، معظمهم من بنجلادش ومصر .
قال عمدة لامبيدوزا ولينوسا توتو مارتيلو "مأساة أخرى ، مرة أخرى
نحزن من اجل الضحايا الأبرياء ..كما اننا نواصل القيام بدورنا
بصعوبة كبيرة ، على الرغم من حقيقة أن الحكومة الإيطالية وأوروبا
يبدو أنهما نسيا لامبيدوزا وجزر لامبيدوسان.
وحذر العمدة من تناقص امكانيات الجزيرة"لكن لا يمكننا الاستمرار
بمفردنا لفترة أطول ". (أنسامد).