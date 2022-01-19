المهاجرون: بدء ولاية وكالة الاتحاد الأوروبي الجديدة للجوء

(أنسامد) - يناير 19 - روما - بدأ مؤخرا التفويض الجديد لوكالة الاتحاد الأوروبي للجوء (EUAA) ، والتي ستحل محل مكتب دعم اللجوء الأوروبي (EASO) ،وهي تتمع بمزيد من الصلاحيات.



بفضل مراجعة تفويضها ، الذي تم التصديق عليه بعد اتفاق بين البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي بناءً على اقتراح من المفوضية الأوروبية ، سيكون لدى EUAA ميزانية قدرها 172 مليون يورو في عام 2022 ، مخصصة لتغطية نفقات العمليات الثماني الأولى لدعم سلطات بلجيكا وقبرص واليونان وإيطاليا ولاتفيا وليتوانيا ومالطا وإسبانيا.



سيتم تعزيز موظفي الوكالة بـ 2000 موظف إضافي بما في ذلك 500 في المقر الرئيسي في مالطا ، وفي مكاتب أثينا وبروكسل وروما ونيقوسيا ومدريد ووارسو ، سيكونون على استعداد للتدخل بناءً على طلب الدول الأعضاء.



قالت مفوضة الشؤون الداخلية الأوروبية إيلفا جوهانسون على تويتر إن الوكالة الجديدة "ستسمح بالوصول السريع للخبراء في إجراءات اللجوء عند الطلب" و "ستسمح بتدريب المسؤولين الوطنيين بحيث يكون نهج اللجوء متشابهًا بشكل متزايد".



وأضافت نينا جريجوري ، المديرة التنفيذية للوكالة في بيان ، أن الاتحاد الأوروبي هو وكالة واحدة لديها أدوات قادرة على دعم الدول الأعضاء ، وهي تظهر مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي قادر على التغلب على التحديات السياسية ". (أنسامد).



