إيطاليا تحتفل باليوم العالمي للبيتزا

(أنسامد) - يناير 17 - روما - قادت إيطاليا يوم الاثنين احتفالات أحد أشهر إبداعات الطهي في يوم البيتزا العالمي.



تشمل الأحداث والمبادرات العديدة "ماراثون" مباشر على مدار 24 ساعة على Facebook و Instagram تنظمه Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN - Real Neapolitan Pizza Association) التي تضم 15 دولة و 12 لغة مختلفة.



يتضمن هذا سلسلة من "فصول رئيسية" للبيتزا وحفل للصحفيين الذين برزوا في الترويج لـ "ثقافة البيتزا".



في غضون ذلك ، قالت جمعية المزارعين كولديريتي ، إن مطاعم البيتزا الإيطالية خسرت حوالي 2.5 مليار يورو من الأرباح في عام 2021 فيما يتعلق بفترة ما قبل الوباء بسبب تأثير قيود فيروس كورونا وانخفاض أعداد السياح الأجانب. (أنسامد).



