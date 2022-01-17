إيطاليا تحتفل باليوم العالمي للبيتزا

(أنسامد) - يناير 17 - روما - قادت إيطاليا يوم الاثنين
احتفالات أحد أشهر إبداعات الطهي في يوم البيتزا العالمي.
تشمل الأحداث والمبادرات العديدة "ماراثون" مباشر على مدار 24 ساعة
على Facebook و Instagram تنظمه Associazione Verace Pizza
Napoletana (AVPN - Real Neapolitan Pizza Association) التي تضم
15 دولة و 12 لغة مختلفة.
يتضمن هذا سلسلة من "فصول رئيسية" للبيتزا وحفل للصحفيين الذين
برزوا في الترويج لـ "ثقافة البيتزا".
في غضون ذلك ، قالت جمعية المزارعين كولديريتي ، إن مطاعم البيتزا
الإيطالية خسرت حوالي 2.5 مليار يورو من الأرباح في عام 2021 فيما
يتعلق بفترة ما قبل الوباء بسبب تأثير قيود فيروس كورونا وانخفاض
أعداد السياح الأجانب. (أنسامد).