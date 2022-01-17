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إيطاليا تحتفل باليوم العالمي للبيتزا
الحدث يجري في جميع أنحاء العالم
    (أنسامد) - يناير 17 - روما - قادت إيطاليا يوم الاثنين احتفالات أحد أشهر إبداعات الطهي في يوم البيتزا العالمي.

    تشمل الأحداث والمبادرات العديدة "ماراثون" مباشر على مدار 24 ساعة على Facebook و Instagram تنظمه Associazione Verace Pizza Napoletana (AVPN - Real Neapolitan Pizza Association) التي تضم 15 دولة و 12 لغة مختلفة.

    يتضمن هذا سلسلة من "فصول رئيسية" للبيتزا وحفل للصحفيين الذين برزوا في الترويج لـ "ثقافة البيتزا".

    في غضون ذلك ، قالت جمعية المزارعين كولديريتي ، إن مطاعم البيتزا الإيطالية خسرت حوالي 2.5 مليار يورو من الأرباح في عام 2021 فيما يتعلق بفترة ما قبل الوباء بسبب تأثير قيود فيروس كورونا وانخفاض أعداد السياح الأجانب. (أنسامد).

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