فرونتكس: مهاجرون إلى وسط المتوسط + 83٪ في عام 2021

(أنسامد) - يناير 12 - روما - اعلنت منظمة فرونتكس ان عدد المهاجرين الذين وصلوا خلال عام 2021 إلى وسط البحر الأبيض المتوسط ;;+ 83٪ في عام 2021..200 ألف دخلوا على حدود الاتحاد الأوروبي ما يقرب من 200 ألف دخلوا من المعابر الحدودية غير النظامية في عام 2021 ، والتي تجاوزت مستويات ما قبل كوفيد والارتفاعات الجديدة منذ عام 2017 ، مع اعتبار طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ;;مرة أخرى طريق الهجرة الأكثر استخدامًا إلى أوروبا: هنا ثلث عدد المهاجرين الذين يتم تسجيلهم علي جميع المعابر الحدودية غير النظامية ، حيث يصل عددهم إلى 65362 بنمو 83٪. هذه هي البيانات التي تنقلها فرونتكس.



تمكن إجمالي 196،034 مهاجر من الدخول غير النظامي إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 ، بنمو 36٪ مقارنة بعام 2019 و 57٪ من 2020 ، عندما أثرت القيود المرتبطة بـوباء كورونا بشكل خاص على التنقل العالمي.



أحد العوامل التي حددت عام 2021 ، حسب وكالة فرونتكس ، كان بلا شك الوضع على الحدود مع بيلاروسيا. على مدار العام ، ظل السوريون أكثر جنسية تم الإبلاغ عنها بين الأشخاص الذين تم اكتشاف عبورهم للحدود دون تصريح ، يليهم التونسيون والمغاربة والجزائريون والأفغان.



كما هو الحال في عام 2020 ، واصلت النساء تمثيل أقل من واحد من كل عشرة وافدين ، مع انخفاض كبير في حصتهن مقارنة بعام 2019. وظلت النسبة المئوية المرتفعة للقصر ، وكذلك ظلت نسبة القصر غير المصحوبين بذويهم ، دون تغيير جوهري.



تعكس الزيادة في الدخول إلى وسط البحر الأبيض المتوسط ;;على وجه الخصوص عددًا أكبر من الوافدين من السواحل الليبية والتونسية والتركية ، وهو طريق اتخذ دورًا أكثر أهمية.



تم اكتشاف المهاجرين التونسيين بشكل متكرر في هذه المنطقة ، وشهد عام 2021 عودة المزيد من المهاجرين المصريين (زيادة سبعة أضعاف عن عام 2020). (أنسامد).

