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إيطاليا - لبنان: زرع خلايا كهروضوئية بفضل الخوذات الزرقاء
استمرار مشروع فورلي من أجل لبنان
    (أنسامد) - يناير 10 - روما - يواصل الجنود الايطاليون( الخوذ الزرقاء) العاملون في اطار بعثة الأمم المتحدة في جنوب لبنان (يونيفيل) دعمهم مشروع "فورلي من أجل لبنان" لدعم الشعب اللبناني الذي يعيش أزمة اجتماعية منذ بضع سنوات .

    أفادت قيادة كتيبة يونيفيل الإيطالية في بيان لها انه بفضل حس تضامن "مدينة فورلي مع محافظة تيرو في جنوب لبنان استمرت مسابقة البلدية ومختلف المنظمات العاملة في الإقليم الايطالي ، بما في ذلك لجنة مكافحة الجوع في العالم و أعيد إحياء مشروع فورلي لاقامة الالواح الشمسية في جنوب لبنان. (أنسامد).

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