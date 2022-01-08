الهيئة التونسية للاستثمار تطلق دليلا للمستثمرين

(أنسامد) - يناير 8 - روما - أطلقت الهيئة التونسية للاستثمار رسمياً دليل المستثمر الإلكتروني، متاح عبر الرابط التالي https://guide.tia.gov.tn.



يعد الدليل الذي صممته وطورته الهيئة بدعم من البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، أداة تفاعلية توفر معلومات محدثة وعملية بخصوص مناخ الأعمال والفرص الاستثمارية في تونس.



يقدم هذا الدليل تونس كموقع استثماري جذاب بفضل مجموعة من الكفاءات (أكثر من 7000 مهندس و 25000 طالب و 70 ألف خريج سنويًا وأكثر من 200 مؤسسة أكاديمية) وبنية تحتية ملائمة (9 مطارات دولية، 7 موانىء بحريّة و 157 منطقة صناعية).



يقدم الدليل أيضًا لمحة عامة عن فرص الاستثمار وقطاعات الأنشطة الرئيسية في تونس، خاصة صناعة الطيران والسيارات، والأدوية، والتكنولوجيات الحديثة للاتصال، والنسيج، والسياحة، والطاقة الخضراء.



تعتبر تونس رابع أكبر مورد للنسيج للاتحاد الأوروبي. تقدم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا أيضًا سعر تكلفة منخفض مقارنة بالمنافسين المباشرين وتتمتع بموقعها الجغرافي القريب من الأسواق الأوروبية.



ويقدم الدليل قائمة من الشركات الدولية الناشطة في مجالات مختلفة والتي اختارت تونس كموقع اقليمي، من بينها هواوي، سانوفي، فايزر ويازاكي. (أنسامد).



