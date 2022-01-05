نحو70 مهاجرغير شرعي لجأوا إلى منصة شل البحرية في تونس

(أنسامد) - يناير 5 - روما - لجأ نحو 70 مهاجرا غير شرعي حاولوا الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ;;الي منصة نفطية تابعة لشركة شل قبل تسليمهم إلى السلطات التونسية.



أعلنت ذلك مجموعة شل ومنظمة غير حكومية. وذكرت الأخيرة أنها أنقذت 31 شخصًا على ظهر قاربها لويز ميشيل ، بينما "وجد 65-70 مهاجرًا آخرين ملجأ على منصة نفطية لشركة شل" ، المسكار ، على بعد حوالي 120 كيلومترًا من الساحل التونسي.



وأكدت شركة شل تونس أبستريم في بيان أن بعض المهاجرين صعدوا إلى المنصة البحرية حوالي الساعة الثامنة مساء وأنهم تلقوا مساعدات ، لا سيما الماء والغذاء والملابس الجافة.



وجاء في البيان "تم بعد ذلك نقل المهاجرين على متن سفينة تابعة للبحرية التونسية في 4 يناير 2022 الساعة 2 بعد الظهر".



لويز ميشيل هي سفينة بحرية فرنسية سابقة ، يبلغ طولها 30 مترًا ، وقد زينها الفنان بانكسي ، وهو أحد رعاتها ويساعد المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط. عبرت لويز ميشيل على حسابها على تويتر عن معارضتها لتدخل البحرية التونسية ، معتبرة أن تونس "بلد غير آمن". (أنسامد).



