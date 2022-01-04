الانتخابات الرئاسية الإيطالية في 24 يناير الجاري

(أنسامد) - يناير 4 - روما - وجه رئيس البرلمان الإيطالي، روبرتو فيكو، اليوم الثلاثاء، استدعاء للمشرعين في مجلسي البرلمان وممثلي المناطق الإيطالية، للمشاركة في جلسة مشتركة، لبدء انتخاب رئيس جدسد في 24 يناير المقبل في تمام الساعة 3 عصرا.



وتنتهي ولاية الرئيس الحالي، سيرجيو ماتاريلا، البالغة 7 أعوام، في أوائل شهر فبراير المقبل.



وقالت مصادر إن رئيس الوزراء السابق، عن اليمين الوسط، سيلفيو برلسكوني، لديه اقتناع بأنه لديه ما يكفي من الدعم ليصبح الرئيس القادم للدولة على الرغم من الحزب الديمقراطي يسار الوسط، وحركة 5 نجوم، قالا إنهما لن يصوتا للملياردير الإيطالي، وزعيم حركة فوزرا إيطاليا.



وصوتت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من حركة 5 نجوم لإعادة انتخاب ماتاريلا للمرة الثانية.



وكان الرئيس الإيطالي الوحيد الذي أعيد انتخابه من قبل هو جورجيو نابوليتانو، الذي وافق على البقاء كرئيس للدولة بعد فشل المشرعين والممثلين الإقليميين في الاتفاق على خليفة له في عام 2013.



ولكن نابوليتانو، استقال في عام 2015، وتم انتخاب ماتاريلا رئيسا.



(أنسامد).



