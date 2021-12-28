مهاجرون: 446 على متن سي ووتش 3 منهم أطفال حديثي الولادة

(أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - أنقذت سفينة سي ووتش 3 حوالي 96 شخصًا على زورق كاوتشوك متهالك في محنة خطيرة حيث كانت تتسرب إليه المياه. ..وكان من بين الذين تم انقاذهم امرأة حامل في شهرها التاسع.



قالت سي ووتش ايطاليا علي حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر كان هناك 446 مهاجر على متن القارب أصغرهم يبلغ من العمر أسبوعين.



وقد دقت هذه التغريدة ناقوس الخطر للسلطات بالأمس.



تم إجلاء المرأة الحامل ، وهي نيجيرية ، الليلة لأنها كانت بحاجة إلى رعاية عاجلة ، من سي ووتش 3 التي كانت راسية على بعد حوالي 18 ميلاً من ساحل لامبيدوزا.



وصلت المرأة الحامل مع ابنتها البالغة من العمر عامين في زورق دورية لخفر السواحل عند رصيف مادونينا ، وتم نقل المرأة الحامل في سيارة إسعاف إلى العيادة الخارجية بالجزيرة في انتظار تحميلها على متن مروحية إنقاذ ونقلها إلى المستشفى لاجراء الاسعافات اللازمة لها. (أنسامد).



