سفير إيطاليا: إكسبو دبي نقلة نوعية في العلاقات مع الإمارات

(أنسامد) - ديسمبر 27 - روما - أكد سفير إيطاليا لدى الإمارات، نيكولا لينر، في مقابلة مع وكالة أنسا، أن إكسبو دبي 2020، يعد نقلة نوعية في العلاقات الثنائية التي تجمع إيطاليا بالإمارات، حيث تتجاوز سوء فهم الماضي وتتطلع إلى مستقبل مليء بالتعاون في القطاعات الاستراتيجية، مثل الدفاع ومجالات مثل التكنولوجيا والميكاترونكس والروبوتات.



وبين الدبلوماسي الإيطالي أن المعرض الدولي هو فرصة لإيطاليا، لتغيير السردية عن نفسها، وإظهارها أنها ليست مجرد أرض للثقافة والفن، ولكن أيضا، وقبل كل شيء، مكان للابتكار والتكنولوجيا.



واستطرد، "مشاركة إيطاليا في إكسبو لها قيمة مزدوجة"، مضيفا، "يقدم الجناح الإيطالي، فكرة محدثة عن إيطاليا، كدولة ليست فقط لاعبا عظيما في المجال الثقافي ولها تاريخ عظيم، ولكنها أيضا منتج رئيسي للابتكار والتكنولوجيا".



وتابع السفير الإيطالي بالقول أن حملة الدعاية التي تحمل اسم A Nation Branding التي على وشك إطلاقها في الإمارات تسير في هذا الاتجاه، إذ تهدف إلى "الترويج لصورة محدثة لإيطاليا والقيم التي تركز عليها بلادنا من أجل إعادة إطلاق اقتصادنا ومجتمعنا بعد الوباء".



وأشار السفير، "أنها صورة قائمة على الإبداع والابتكار والشغف، وعلى القيم القوية، وقبل كل شيء، على الابتكار والتكنولوجيا، مما يجعلنا قريبين جدا من الإمارات"، مضيفا، "حتى نهاية شهر مارس، سيستمر الحدث في تحفيز العلاقات مع السلطات والشركات ومراكز البحوث الإماراتية التي ستؤتي بثمارها في الأشهر والسنوات المقبلة".



وعلى الصعيد الاقتصادي، نوه السفير أن الإمارات تعد واحدة من أكبر الأسواق التصديرية للمنتجات الإيطالية، موضحا في هذا الشأن، "تركز إيطاليا أيضا بشكل كبير على دبي كقطب للعمارض التجارية، من أجل زيادة تطوير وجودنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا".



وبين لينر أن إكسبو دبي قدم منصة لتوضيح فرص التعاون في قطاعات مثل الغذاء والبناء والتكنولوجيا الخضراء والهندسة الميكانيكية والصناعة، موضحا أنه تم تطوير علاقات مميزة خلال هذا الحدث.



(أنسامد).

