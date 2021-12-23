الرئيس الإيطالي: ليبيا مهمة بالنسبة لنا

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - أكد الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا أن ليبيا تحظى بأهمية كبيرة لإيطاليا، مشددا على أن توقع الاستقرار مع الحلول المتفق عليها، مهم بالنسبة لإيطاليا ومنطقة البحر المتوسط بأكملها.



وبين ماتاريلا، خلال اتصال مع البعثة الإيطالية في ليبيا، "ليبيا مهمة بشكل خاص بالنسبة لنا، توقع الاستقرار مع الحلول المتفق عليها، هو أمر مهم لنا ولمنطقة البحر المتوسط".



وجاءت تصريحات الرئيس الإيطالي، في الوقت الذي أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة غدا الجمعة، 24 ديسمبر، مع اقتراح تأجيلها لمدة شهر، وبانتظار موافقة البرلمان.



هذا الموقف الداعم للاستقرار في ليبيا، أكده أيضا رئيس الحكومة الإيطالي، ماريو دراغي، الذي شدد على أن "إيطاليا وأوروبا فعلوا كل شيء، وسيستمرون في فعل كل شيء، من جل تعزيز العملية للتوجه نحو الديمقراطية في ليبيا".



وتابع دراغي، "يجب أن نأمل استئناف الحوار بين مراكز السلطة المختلفة، وأن يحددوا توقيت جديد للانتخابات، مع توضيح السياق الدستوري الذي ستتم خلاله".



وكانت المفوضية العليا للانتخابات قد وجهت أصابع الاتهام في فشل عقد الانتخابات، إلى عدم كفاية القواعد الدستورية، التي لا تسمح للمفوضية بقبول أو رفض مرشح. (أنسامد).



