دي مايو: إيطاليا تدافع عن الحقوق كما في حالتي ريجيني وزكي

(أنسامد) - ديسمبر 20 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، أن إيطاليا تؤمن "بمركزية الإنسان وحقوقه الأساسية، وأنها سوف تستمر في الدفاع عن الحقوق، كما في حالتي ريجيني وزكي.



وبين دي مايو، خلال مؤتمر السفراء، أن مركزية الإنسان وحقوقه الأساسية تمثل حجر الزاوية في عمل سياستنا الخارجية، مضيفا، "مثال على ذلك، هو العمل المستمر الذي نقوم به من أجل الحصول على الحقيقة والعدالة بشأن القتل الهمجي لجوليو ريجيني، ومثال أخر هو الالتزام الرصين ولكن الحازم الذي وضعناه بشأن قضية زكي، والذي حصلنا عليه بإطلاق سراحه".



واستطرد، "هي نتيجة أولى تشهد على أهمية وجود السلك الدبلوماسي الإيطالي في القاهرة على أعلى مستوى". (أنسامد).



