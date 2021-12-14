دي مايو يناقش في بروكسل أمن ومراقبة تدفق الهجرة

(أنسامد) - ديسمبر 14 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أن ليبيا وأفغانستان يشكلان أولوية بالنسبة لإيطاليا، جنبا إلى جنب مع أمن ومراقبة تدفق الهجرة والكفاح ضد الإرهاب.



وأوضح دي مايو، أمس الاثنين، عقب مشاركته ليومين في قمة مجموعة السبعة في ليفربول، أنه انتقل إلى بروكسل لحضور اجتماع مع نظراءه من مجالس خارجية دول الاتحاد الأوروبي.



وبين دي مايو، في منشور على فيسبوك، أنه تم مناقشة العديد من القضايا، منها الالتزام في منطقة البحر المتوسط، موضحا أنه لا يزال أمن ومراقبة تدفقات الهجرة من بين الأولويات، لأنها مرتبطة أيضا بقضية مركزية أخرى وهي مكافحة الإرهاب.



وأضاف الوزير، "على هامش الاجتماع في بروكسل، التقى بنظيري من قطر، (محمد بن عبد الرحمن) آل ثاني، حيث ناقشنا معا ملفي أفغانستان وليبيا، وهما ملفان يتعلقان بشكل وثيق بإيطاليا وأوروبا".



(أنسامد).



