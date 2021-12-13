باتريك زكي: أريد أن أعود لبولونيا قريبا

(أنسامد) - ديسمبر 13 - روما - قال الطالب المصري في جامعة بولونيا الإيطالية، باتريك زكي، بعد أيام من خروجه من السجن، إنه يود العودة بأسرع وقت إلى بولونيا، لاستكمال دراسته والعيش هناك.



وأوضح باتريك زكي خلال مداخلة مع برنامج Che tempo che fa، على قناة "راي 3" الإيطالية، "الآن أنا بخير حقا، أحاول أن أفهم ما حدث لي، لكنه يبدو وكأنه حلم"، مضيفا: "أود أن أكون في بولونيا غدا، أنه حلم لكنني أريد أن أعود قريبا وأكمل دراستي هناك وأعيش هناك، أريد أن أفعل شيئا لهذه المدينة".



وأشار زكي إلى أنه طالما لم تعقد جلسة الاستماع بعد، فإنه غير قادر على مغادرة البلاد، موضحا أنه في الوقت الحالي ليس لديه تأكيد بحظر السفر.



وبشأن فترة سجنه، أوضح باتريك، للبرنامج الإيطالي، "لقد أمنت ببراءتي، وحاولت تحويل ذلك لصالحي"، مشيرا إلى أن حب الجميع وعائلته وإيطاليا، ولاسيما مواطني بولونيا، قد ساعده كثيرا.



واستطرد: "لقد انقطعت عن كل شيء خلال هذه الـ 22 شهرا، وكانت أسوأ لحظة عندما طلبوا مني الانتظار عند مراقبة الجوازات (في المطار)، لقد كانت واحدة من أفظع اللحظات، وأمل ألا يحدث ذلك لأي شخص".



وبين زكي، الباحث القبطي لدرجة الدكتوراه في جامعة بولونيا، "قبل أيام قليلة من الإفراج عني، كنت أشعر بالقلق، ثم وجدت نفسي بالخارج، لقد كانت عاطفة لا تصدق، ما زلت لا أصدق ذلك حتى الآن".



وعلق ريكاردو نوري، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا، خلال نفس المقابلة على القناة الإيطالية، بالقول، "ابتسامة باتريك بعد 22 شهرا من الكابوس، خلفت عاطفة قوية جدا، وأكدت كلماته أن بولونيا كان لها تأثير في المقاومة، نحن ننتظره قريبا على الرغم من أننا نعلم أنه بين رغبته وتحقيقها، لا يزال هناك جلسة استماع للمحاكمة، لكننا واثقون".



والأربعاء الماضي، أطلقت قوات الأمن المصرية سراح زكي، بعد حكم قضائي يسمح بإطلاق سراحه وتأجيل جلسة المرافعة في قضيته إلى الأول من فبراير المقبل.



واعتقل باتريك زكي عقب وصوله إلى مطار القاهرة في فبراير 2020.



ويخضع باتريك للتحقيق حول 3 مقالات صحفية من بينها ما نشر علي موقع دارج حول اوضاع الاقباط في مصربتهمة "نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد"..وهي جريمة يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات كحد أقصى.



وفي سبتمبر الماضي، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو عن أمله بأن تتم محاكمة الطالب المصري بجامعة بولونيا باتريك زكي، "بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه".



(أنسامد).



