مصر: باتريك زكي يوجه الشكر لإيطاليا بعد إطلاق سراحه

(أنسامد) - ديسمبر 9 - روما - وجه الطالب المصري في جامعة بولونيا، باتريك زكي، الشكر لإيطاليا للدعم الذي قدمته له خلال سجنه على مدار 22 عاما، في مصر، وذلك بعد إطلاق سراحه أمس الأربعاء.



وقال زكي باللغة الإيطالية بعد إطلاق سراحه في مدينة المنصورة، بدلتا النيل، " Tutto bene" (كل شيء على ما يرام).



ورغم إطلاق سراح زكي، الباحث القبطي في مرحلة الدكتوراة في جامعة بولونيا، إلا أن التهم الموجهة إليه لم تسقط.



ومن المقرر أن تعقد جلسة استماع في قضيته في بداية فبراير المقبل.



وأوضح باتريك بعد عودته إلى المنزل مع والدته وصديقته، "شكرا لك إيطاليا"، مضيفا، "أمل أن أعود (إلى إيطاليا) قريبا".



وقالت محامية باتريك أنه ليس من الواضح هل بإمكانه مغادرة مصر أم لا.



أما عميد جامعة بولونيا فقد أكد أن باتريك له مكانه في المؤسسة.



واعتقل باتريك زكي عقب وصوله إلى مطار القاهرة في فبراير 2020.



يخضع باتريك للتحقيق حول 3 مقالات صحفية من بينها ما نشر علي موقع دارج حول اوضاع الاقباط في مصربتهمة "نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد"..وهي جريمة يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات كحد أقصى.



وفي سبتمبر الماضي، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو عن أمله بأن تتم محاكمة الطالب المصري بجامعة بولونيا باتريك زكي، "بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه".



(أنسامد).



