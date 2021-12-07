مصر: محكمة أمن الدولة تنظر في قضية باتريك زكي

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - تنظر اليوم، الثلاثاء، محكم جنح أمن الدولة طوارئ، قسم ثان المنصورة، الواقعة في دلتا النيل، في قضية باتريك زكي، الطالب المصري بجامعة بولونيا والمحتجز في مصر منذ ما يقرب من 22 شهرا.



وتعد هذه الجلسة هي الأولى لزكي بعد قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بانتهاء إعلان حالة الطوارئ، في أكتوبر الماضي.



وفي 28 سبتمبر الماضي، قررت محكمة استمرار حبس باتريك، المحبوس منذ القبض عليه في فبراير 2020، متجاوزا أقصى مدة حبس احتياطي منصوص عليها بالمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.



واعتقل باتريك زكي عقب وصوله إلى مطار القاهرة في فبراير 2020.



يخضع باتريك للتحقيق حول 3 مقالات صحفية من بينها ما نشر علي موقع دارج حول اوضاع الاقباط في مصربتهمة "نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد"..وهي جريمة يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات كحد أقصى.



وفي سبتمبر الماضي، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو عن أمله بأن تتم محاكمة الطالب المصري بجامعة بولونيا باتريك زكي، "بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه".



وقال دي مايو في مقابلة مع صحيفة (لا ريبوبليكا) : أتمنى أن تتم محاكمة باتريك زكي بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه. (أنسامد).



