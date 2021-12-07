مصر: محكمة جنح أمن الدولة تقرر إخلاء سبيل باتريك زكي

(أنسامد) - ديسمبر 7 - روما - قررت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، قسم ثان المنصورة، الواقعة في الدلتا، إخلاء سبيل الطالب في جامعة بولونيا والباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، باتريك زكي، مع تأجيل محاكمته إلى الأول من فبراير العام المقبل.



وقالت محامية باتريك زكي، هدى نصر الله، التابعة للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اليوم الثلاثاء، لـ "أنسا"، "علمنا أن القرار إخلاء سبيل".



وأوضحت أن خروجه من الحبس سيكون خلال أيام قليلة، مع استكمال إجراءات إخلاء سبيله، مضيفة أن جلسة المحاكمة ستكون في الأول من فبراير.



وأضافت المحامية، عن المنظمة الحقوقية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فيما يتعلق بالإجراءات، أمام مجموعة من الصحفيين في المنصورة، "أنها تفاصيل إدارية، لنقله من السجن لقسم الشرطة، هناك حالات يتم إخلاء سبيلها في اليوم نفسه، وحالات أخرى تستغرق بضعة أيام".



وأشارت المحامية، إلى أن جلسة 1 فبراير ستكون للمرافعة في القضية.



وردا على سؤال مراسل "أنسا"، بشأن هل يوجد تدابير خاصة خلال فترة إخلاء سبيله مثل الذهاب لقسم الشركة يوميا، أوضحت المحامية أن باتريك زكي حصل على إخلاء سبيل "دون أي تدابير خاصة".



واليوم الأثنين، نظرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، في المنصورة، حيث مسقط رأس باتريك زكي، المحتجز في مصر منذ ما يقرب من 22 شهرا، في قضيته.



وتعد هذه الجلسة هي الأولى لزكي بعد قرار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي بانتهاء إعلان حالة الطوارئ، في أكتوبر الماضي.



واعتقل باتريك زكي عقب وصوله إلى مطار القاهرة في فبراير 2020.



يخضع باتريك للتحقيق حول 3 مقالات صحفية من بينها ما نشر علي موقع دارج حول اوضاع الاقباط في مصربتهمة "نشر أخبار كاذبة داخل وخارج البلاد"..وهي جريمة يعاقب عليها بالحبس خمس سنوات كحد أقصى.



وفي سبتمبر الماضي، أعرب وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو عن أمله بأن تتم محاكمة الطالب المصري بجامعة بولونيا باتريك زكي، "بسرعة وأن تنتهي بحكم يعيد لباتريك الحرية التي انتزعت منه".



(أنسامد).



