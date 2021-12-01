تركيا تتهم محلل عسكري بالتجسس لصالح إيطاليا

(أنسامد) - ديسمبر 1 - روما - ألقت السلطات التركية العبض على المحلل العسكري متين جوركان، الأسبوع الماضي في منزله في اسطنبول، وتم توجيه إليه تهم بالتجسس العسكري والسياسي وتقديم تحليلات عسكرية لصالح دبلوماسيين إيطاليين وأسبان في العاصمة أنقرة.



ونقلت وسائل الإعلام شهادات للمحلل العسكري، أمام القضاة، وفقا لها أنه كتب دراسات لصالح السفارات الأجنبية مقابل المال، لكنه على أساس المعلومات المتاحة للجمهور، دون الكشف عن أسرار عسكرية.



وبحسب الشهادات، التي نشرها موقع "هالك تي في" التركي، فإن جوركان زعم انه تلقى أموال بين 2020 و2021 مقابل تحليلات بشأن الوضع في إيران والعراق وليبيا وسوريا وأفغانستان وشرق المتوسط، لصالح دبلوماسيين أسبان وإيطاليين في أنقرة.



ووفقا للموقع الإخباري التركي، فإن جوركان التقى في 30 نوفمبر من العام الماضي بدبلوماسي إسباني في فندق بالعاصمة التركية، أنقرة، وأعطاه مظروف.



وبين الموقع أن 3 لقاءات أخرى عقدت بين جوركان ودبلوماسي إيطالي، في الفترة بين يناير وفبراير 2021، في سيارة بجراج مركز تجاري في أنقرة، موضحة أن هناك مزاعم بأن كل نص تم تسليمه تقاضى أمامه بين 400 إلى 500 يورو.



وجوركان كان محللا عسكريا للجيش التركي في الفترة بين 2002 و2008، وتنشر تحليلاته دائما في العديد من وسائل الإعلام العالمية منها ألمونيتور.



كما أنه يعرف أنه واحدا من مؤسسي حزب "ديفا" (تعني علاج) المعارض، الذس يقوده علي باباكان، الوزير السابق المعروف بمعارضته الشديدة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. (أنسامد).



