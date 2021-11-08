اكسبو..اول مشاركة للروتاري ..معرض لكاناتا (2)

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - لاول مرة في تاريخ نوادي الروتاري تمتلك المجموعة مساحتها الخاصة في معرض اكسبو دبي حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالهواء الطلق واحتساء فنجان من القهوة من صنع ايطاليا مع الاستمتاع بمشاهدة اعمال و الوان لوحات الفنان الايطالي انطونيو كاناتا .



لاول مرة تشارك نوادي الروتاري في معرض دولي .. حيث تعرض لوحات الفنان الايطالي الصقلي الاستاذ كاناتا وفي اجواء تتمتع بالامان الكامل بعيدا عن تهديد وباء كوفيد-19 .



اعلن ذلك جوزيبي بانتانو سفير البحر الأبيض المتوسط و ′ ′ الشيف الذهبي ′ ′ الذي ساهم في تنظيم الصالون وهو عضو نوادي الروتاري من 27 عام والرئيس السابق روتاري افريقيا في ياوندي بالكاميرون .



يتم تطهير هواء الصالة المفتوح لجميع الروتاريين في العالم الذين يزورون المعرض بواسطة جهاز تنقية تم بناؤه من قبل شركة في نابولي .



وكاناتا مشهور بالوانه الساحرة التي وضعها علي تابلوهاته المعروضة بالفاتيكان في القاعة المهداة للبابا يوحنا بولس الثاني و هي مجموعة مكونة من 15 لوحة ستظل معروضة طوال فترة المعرض الاماراتي اكسبو 2020 .يحظى أيضًا كاناتا بتقدير مؤرخ الفن جوليو كارلو أرغان ، ويذكر له ان له لوحات في متاحف مهمة ومجموعات خاصة مثل تلك الموجودة في قصر جوتشيارديني في فلورنسا . (أنسامد).



