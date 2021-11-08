شراكة بين "مايند ميلانو" و"ديستركت 2020 دبي" خلال أكسبو دبي

(أنسامد) - نوفمبر 8 - روما - وقعت "مايند ميلانو Mind Milano" الإيطالية، التي تتولى متابعة الابتكارات لإكسبو ميلانو، وشركة "ديستريكت 2020 دبي District 2020 Dubai" أحد المنظمين والمسؤولين عن استمرار جهود اكسبو دبي 2020، اتفاق تعاون يهدف إلى الشراكة فيما بعد إكسبو دبي.



وأوضح إيغور دي بياسيو، الرئيس التنفيذي لشركة "أيراكسبو"الشركة التي تتعامل مع منطقة ما بعد دبي، لـ "أنسا" أن هذه الشراكة بين "مايند ميلانو" وديستريكت 2020، سيجعل من ميلانو ودبي متحدتان بحقيقة أنهما يمكنهما تخيل ما بعد إكسبو، وهو أمر يشكل إضافة اقصادية واجتماعية كبيرة لحدث إكسبو 2020 دبي.



ولفت المسؤول إلى أن هذا التعاون مهم أيضا لجميع المدن المستقبلية التي ترغب، مثل روما، في التقدم لمعرض إكسبو في المستقبل.



وبين دي بياسو، أن المنطقتين ما بعد المعرض، ستصبحان مركزين دوليين رائعين للابتكار، لذا فإن شركة "مايند" الإيطالية وشركة "ديستركت 2020 دبي" الحكومية الإماراتية تسعيان لبناء جسور بينهما من أجل السماح بالمواهب والباحثين الإيطاليين بالوصول إلى "ديستركت 2020 دبي"، وكذلك السماح للمواهب في الشركة الإيطالية بالوصول إلى إيطاليا وأوروبا.



ومن جانبه، أوضح نائب رئيس الوحدة الانتقالية، في مشروع ما بعد معرض دبي، سانجيف خوسلا، كيف أن ميلانو ودبي يسيران في نفس الاتجاه، أعى إعادة الإنسان إلى وسط المدينة ونحو الابتكار.



وأوضح خوسلا لوكالة أنسا، "نعمل على اتفاقيات تعاون مع ديستركت 2020 دبي، حتى تتمكن الشركات التي هي جزء من معرض ما بعد إكسبو ميلان الذي نظم في 2015، من الوصول إلى سوق ما بعد إكسبو دبي، والعكس صحيح". (أنسامد).



