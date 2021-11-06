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إيطالية تبلغ 103 أعوام، الأكبر في العالم،
تجرى لها عملية لعلاج سرطان الثدي
    (أنسامد) - نوفمبر 6 - روما - أصبحت سيدة إيطالية تبلغ من العمر 103 أعوام أكبر امرأة في العالم تجرى لها عملية جراحية لعلاج سرطان الثدي.

    بعد عامين من الإجراء الجراجي ، والآن في سن 105 ، لم تظهر كارميلينا باولينا بيلتراميلي أي علامة على عودة الورم ، كما قال مستشفى هيومانيتاس جافازيني في بيرغامو.

    تم توضيح العملية الرائدة في مجلة Aging and Health Research - Elsevier تحت عنوان "الإدارة المتعددة التخصصات لسرطان الثدي لدى مريضة تبلغ من العمر 103 أعوام: التحدي الأساسي النهائي غير المؤلم".

    قال المستشفى: "يسلط المقال الضوء على أهمية الوقاية والعلاج في جميع الأعمار ، واتباع نهج متعدد التخصصات لأمراض الأورام".

    (أنسامد).

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