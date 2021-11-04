البابا وابو مازن يدعوان لإعادة تفعيل الحوار لحل الدولتين

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - دعا البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) إلى إعادة تفعيل الحوار بين الإسرائيليين والفلسطنيين، من أجل الوصول لحل الدولتين، بين إسرائيل وفلسطين.



وبحسب بيان صادر من المكتب الإعلامي للفاتيكان، اليوم الخميس، " فيما يتعلق بعملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تم التشديد على الضرورة المطلقة لإعادة إطلاق الحوار المباشر للوصول إلى حل الدولتين، حتى بمساعدة التزام قوي من قبل المجتمع الدولي".



وجاء هذا البيان بعد "مباحثات ودية في الأمانة العامة بالفاتيكان" ، بمناسبة لقاء البابا فرانسيس مع رئيس دولة فلسطين، ابو مازن (محمود عباس) ، الذي التقى بعد ذلك مع الأمين العام للفاتيكان، الكاردينال بيترو بارولين، برفقة المونسينور بول ريتشارد جالاغر ، سكرتير الفاتيكان للعلاقات مع الدول. (أنسامد).



