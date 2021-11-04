سفينة "سي أي 4" تنقذ 800 مهاجر وتنقلهم باتجاه لامبيدوزا

(أنسامد) - نوفمبر 4 - روما - خلال الليلة السابقة، أنقذت سفينة الإنقاذ الألمانية غير الحكومية "سي أي 4 Sea Eye 4"، وسفينة "ميشن لايف لاين"، 400 شخص كانوا على متن قارب في المياه الملطية.



وتتجه السفينتان إلى جزيرة لامبيدوزا لإنزال المهاجرين، والذين يضاف إليهم 400 آخرين، كانوا على متنهما وتم إنقاذهم خلال الأيام الأخيرة.



واستنكرت سفينة "سي أي 4" رفض السلطات المالطية تقديم المساعدة للمهاجرين، موضحة، "أنه لأمر مخز أن تتجاهل مالطا طلبات الماعدة.



كما تم إنقاذ 75 شخصا بينهم أربعة أطفال، كانوا على متن مركب شراعي، تقطعت بهم السبل في البحر أمام لوكانيلا في بلدية كابو ريزوتو. وتم نقل هؤلاء المهاجرون إلى ساحل كروتوني، في إيطاليا، بعد تحطم سفينتهم.



وتم ذلك، حينما تنبه رجال شرطة المدينة، وخفر السواحل والصليب الأحمر في كروتوني، إلى وجود سفينة شراعية في وسط البحر، وخارجة عن السيطرة، بينما تتقاذفها الأمواج والرياح الشديدة.



ويضاف هؤلاء، إلى عملية إنزال لـ 161 شخصا كانوا على متن قارب صيد تم اعتراضهم صباح أمس الثلاثاء. (أنسامد).



