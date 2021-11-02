تونس: افتتاح غرفة أمراض القلب للأطفال بمستشفى الرباط

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - نجح فريق طبي تونسي وإيطالي من المتخصصين في إجراء أولى عمليات قسطرة القلب في غرفة قسطرة قلب الأطفال في مستشفى الرباط بتونس العاصمة ، وذلك بفضل دعم مجموعة مستشفيات سان دوناتو San Donato الإيطالية.



أجريت العملية لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ورضيعين يبلغان من العمر شهرين وسنة وثمانية أشهر. وقال سامي مورالي ، رئيس اللجنة الطبية بمستشفى الرباط ، لوسائل الإعلام ، إن إجراء مثل هذه التدخلات الجراحية في تونس يقلل من فترات انتظار الأطفال المصابين بأمراض القلب.



من جانبه أشار وزير الصحة علي مرابط إلى أن تنفيذ أولى عمليات القسطرة على الأطفال يعود إلى أكثر من 20 عاما في تونس في أقسام أمراض القلب بالمستشفيات الأخرى ، وتساعد تدخلات القسطرة القلبية للأطفال المصابين بأمراض القلب لتقليل النفقات التي تتكبدها الدولة والتي تساهم في جزء من تكاليف علاجهم في الخارج.



ووصفت السفارة الإيطالية في تونس ، في تغريدة لها ، هذا "التدخل الجراحي الأول الذي تم إجراؤه في مختبر القسطرة الذي تم إنشاؤه بفضل مجموعة سان دوناتو ونائب رئيسها كمال الغريبي" بأنه "بادرة عظيمة للتضامن الإيطالي مع الشعب التونسي".



تعد غرفة قسطرة القلب للأطفال هي الأولى من نوعها في تونس وتتضمن آلة قسطرة تم الحصول عليها كجزء من تبرع من مجموعة مستشفيات سان دوناتو الإيطالية.



سيتم استخدام هذا الجهاز من بين أشياء أخرى للأشعة السينية وعلاج عيوب القلب عند الأطفال (أنسامد).



