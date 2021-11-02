إيطاليا: إنزال 119 مهاجرا أفغانيا في سواحل سرقوسة

(أنسامد) - نوفمبر 2 - روما - تم إنزال 119 مهاجرا يحملون الجنسية الأفغانية، الليلة الماضية في سواحل بورتوبالو دي كابو باسيرو، في مقاطعة سرقوسة الإيطالية، الواقعة جنوب شرقي جزيرة صقلية.



وتم اعتراض المهاجرين من الجنسية الأفغانية من قبل قوات الدرك والشرطة، إذ كانوا على متن مركب شراعي يبلغ ارتفاعه حوالي 20 مترا، بينهم 84 رجلا، و19 سيدة و17 قاصرا.



وتم الانتهاء من إجراءات تحديد الهوية، ويقوم العاملون الصحيون بإجراء اختبارات ضد كورونا، واصطحابهم على متن سفينة حجر صحي راسية في ميناء أوغوستا.



وبحسب المحققين، فغن القارب أبحر في الأيام الأخيرة من ميناء في اليونان أو تركيا، وربما انتظر المهربون عبور إعصار أبولو ساحل صقلية، قبل التحرك. (أنسامد).



