ايطاليا تقدم 144 الف جرعة لقاح كوفيد 19 اضافية الي ليبيا

(أنسامد) - أكتوبر 6 - روما - تصل بعد ظهر اليوم دفعة ثالثة من لقاح كوفيد 19 مقدمة من الحكومة الايطالية الي ليبيا ويصل بذلك عدد الجرعات المقدمة من ايطاليا لليبيا الي 501.600 و تكفي 8 بالمائة من الليبيين وتندرج في اطار الدعم الايطالي لهذه الدولة ضد فيروس الكورونا.



كانت اول دفعة من اللقاح وتبلغ 117.600 جرعة قد وصلت يوم 15 سبتمبر والثانية 24 الف جرعة استرازينيكا وصلت الي طرابلس و ستصل الدفعة الثالثة وهي 144 الف جرعة اضافية بعد ظهر اليوم الي العاصمة الليبية .



من الجدير بالذكر انه منذ الاعلان عن حائحة كورونا اطلقت كل من ايطاليا و ليبيا اجراءات مشتركة لمنع انتشار الفيروس و مساعدة الحالات الاكثر خطورة .



في مايو 2020 - المرحلة الاكثر خطورة - ارسلت الحكومة الليبية فريقا مكون من 7 اطباء لمساندة زملائهم الايطاليين في علاج الحالات الحرجة في مركز كوفيد في المستشفي العسكري سيليو في روما.كان ذلك بمثابة تبادلا كاملا للخبرات حيث اتيحت الفرصة للاطباء الليبيين لدراسة المعالجة الايطالية للازمة الصحية لتطبيق ما تعلموه في اطار النظام الصحي الليبي .



كما قدمت ايطاليا معدات طبية مثل اجهزة التنفس الصناعي وادوية و سيارات اسعاف للمستشفيات الليبية في 24 بلدية من خلال "مبادرة جسر التضامن" ، بمبلغ إجمالي قدره 10 ملايين يورو. ثم قام التعاون الإيطالي ، في أبريل الماضي ، بتسليم اول دفعة مساعدات مكونة من مليون قناع جراحي إلى المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض..وستصل الدفعة الثانية الي طرابلس خلال الاسابيع القادمة وتضم 16 جهاز للتنفس الصناعي و 1.3 مليون قناع طبي و 9 الاف رداء واقي و13 الف لتر جيل جراحي معقم ستقوم وزارة الصحة الليبية بتوزيعها.



الصورة..من موقع السفارة الايطالية في ليبيا علي تويتر وتعود الي 30 سبتمبر الماضي لوصول اول دفعة من اللقاح الي طرابلس (أنسامد).