ايطاليا-هجرة : القبض علي مهرب تونسي

(أنسامد) - أكتوبر 5 - روما - القت الشرطة الايطالية القبض علي تونسي هارب يبلغ من العمر 33 عاما متهم بالانضمام لعصابة لتهريب البشر من السواحل الافريقية الي شواطئ صقلية .



وقد عثرت عليه الشرطة علي متن سفينة في مارسالا ومعه 20 تونسيا اخرين ..وكان اسمه قد ورد في تحقيق روس الذي أفضى إلى العملية المسماة "أبيض" خاصة بعصابة اجرامية لتهريب البشر مكونة من 15 شخص ساعدت في تهريب مجموعات صغيرة من التونسيين بعضهم مثقل بالاجراءات الجنائية .



كما زودت العصابة المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا بالدعم اللوجستي واستثمرت عائدات النشاط الإجرامي (بما في ذلك الاتجار بالتبغ المصنع في الخارج) ، وفي العقارات وفي شراء القوارب للمعابر.



وتبين خلال التحقيقات أن أحد كبار أعضاء التشكيل العصابي قد نفذ ، عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، أنشطة تحريض علي الإرهاب. وتم حبس الرجل المعتقل في سجن "بيترو سيرولي" في تراباني. (أنسامد).



