تياترو ديل ارت في ميلانو يحي ذكري غرق 150 طفل في لامبيدوزا

(أنسامد) - أكتوبر 4 - روما - قدم تياترو ديل ارت في ميلانو ترينالي "قداس ميديترانيو" من تأليف سيباستيانو كوغنولاتو احياء لذكري تحطم السفينة التي كانت تحمل 150 طفلا يوم 11 اكتوبر 2013 قبالة سواحل لامبيدوزا .



ويحكي العمل قصة الرضيع مبروك الذي ولد قبل دقائق من غرق القارب و مات بعد فترة وجيزة ..يقوم الممثلون والمغنون بانتحال صفة المهاجرين و يسترجعون المعاهدات المنظمة للقانون الدولي فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية ويستعيدون مشهد تحطم السفينة و المعروف باسم مذبحة الاطفال ويرتلون الصلوات بمختلف اللغات .



يقام الاحتفال برعاية مفوضية الامم المتحدة لشئون اللاجئين وبلدية ميلانو ومدرسة السفراء بالبرلمان الاوروبي .



يقول كوغدولاتو ان الفكرة و الموسيقي المصاحبة للعمل تهدف الي اخراج فصة مبروك من العالم الافتراضي الي عالم الواقع ورغم ذلك فان العمل لا يقارن بحجم المعاناة الحقيقية التي عاني منها الضحايا وعائلاتهم واختتم بقوله" مبروك ابننا جميعا". (أنسامد).



