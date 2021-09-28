(أنسامد) - سبتمبر 28 - روما - مصر: افتتاح أكبر محطة لتنقية المياه في العالم افتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أكبر محطة في العالم لتنقية مياه الصرف الزراعي والصناعي والعمراني في بحر البقر، على بعد 35 كيلو مترا جنوب مدينة بورسعيد شرق الدلتا.



وتعد هذه المحطة الأولى من نوعها في العالم في ثلاث فئات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية .



وصرح المسؤولون خلال حفل الافتتاح، بأن المحطة ستنتج 5.6 مليون متر مكعب من المياه يوميا، بمعدل ملياري متر مكعب في السنة، وستقوم المحطة بتنقية قناة بطول 106 كيلو مترات كانت تلوث المنطقة وبحيرة المنزلة.



ومن المقرر أن تستخدم المياه الناتجة عن المحطة لري 400 ألف فدان، بما يعادل 168 ألف هيكتار، من الأراضي في شبه جزيرة سيناء، التي ظلت مهملة حتى الآن.



وأوضح كتيب تم توزيعه علي هامش الاحتفال، أن المحطة تقع على مساحة 650 ألف متر مربع، أي ما يعادل مساحة 90 ملعبا لكرة القدم، وستنتج 490 ألف طن من المطهر الجاف، والذي يعد من ثاني أولويات الكوكب .



وقال رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، إن المحطة العملاقة بنيت بأياد مصرية، مشيرا ضمنا إلى الشراكة بين مجموعة أوراسكوم وشركة المقاولون العرب، اللتين تعملان تحت إشراف القوات المسلحة .



وكشف مقطع فيديو عن المحطة، عرض في حضور وزيري الري والزراعة، عن أن عملية إنشاء المحطة بدأت منذ 36 شهرا، باستثمارات تصل إلى 18 مليار جنيه، بما يعادل 980 مليون يورو.



وأكد مدبولي، أنه حكومته دشنت ست محطات لتحلية المياه على ضفاف قناة السويس، ونوه بأن محطة بحر البقر تندرج في إطار برنامج "الأشغال العامة" في سيناء، التي تمزقها الحرب ضد الإرهاب، التي تتركز في شمال شرق شبه الجزيرة.



وشمل هذا البرنامج، ازدواج قناة السويس، وبناء خمسة أنفاق تحت المجري المائي الاستراتيجي على مدى 6 سنوات. (أنسامد).



