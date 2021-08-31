بدء التطبيق الإجباري لـ"المرور الأخضر" في القطارات والحافلات

(أنسامد) - أغسطس 31 - روما - تتأهب وزارة الداخلية الإيطالية بكثيرا من الحذر، مع الخوف من اندلاع مظاهرات اعتراضا على بدء تطبيق شهادة المرور الخضراء الإجباري في المدارس والقطارات والطائرات والحافلات المسيرة لمسافات طويلة، بداية من غدا الأربعاء، 1 سبتمبر.



ويأتي هذا بعد فرض شهادة المرور الإجبارية في المطاعم وحمامات السباحة والصالات الرياضية والسينمات والاستادات والمسارح.



غير أن فرض الشهادة الإجبارية على وسائل النقل والمدارس يلقى اعتراضا شديدا، مع تهديدات بغلق السكك الحديدية، من قبل متظاهرين يريدون الاحتشاد في العديد من محطات القطار في الساعة الثانية والنصف عصرا.



فعلى مواقع التواصل الاجتماعي هناك العديد من الدعوات للتظاهر، في 54 مدينة ضد الشهادة الخضراء، إذ يعيد المستخدمون نشر صورا مكتوب عليها "أوقفوا الديكتاتورية".



ومن جانبها، طالبت اتحادات نقابية بالوقوف أمام تهديدات بعرقلة القطارات، غدا 1 سبتمبر، في كبرى محطات السكك الحديدية الإيطالية، مطالبين بخطة أمنية لحماية العاملين ومستخدمي القطارات. (أنسامد).



