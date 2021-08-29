ايطاليا : تحذيرات من انخفاض الانتاج الزراعي

(أنسامد) - أغسطس 29 - روما - حذر الاتحاد العام للزراعة الإيطالية (Confagricoltura) من أن استراتيجيات التنوع البيولوجي الجديدة التي اقترحتها المفوضية الأوروبية ستؤدي إلى انخفاض في الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح بين 5% و 15% مقارنة بالمستويات الحالية، مع تراجع أكثر حدة في الثروة الحيوانية وزيادة في الأسعار بالنسبة للمستهلكين بحوالي 10%.



أطلق Confagricoltura هذا التحذير بناءً على التقرير الفني لمركز البحوث المشتركة، وهو هيئة استشارية علمية مستقلة لدعم عملية صنع القرار في بروكسل.



ويحذر الاتحاد العام للزراعة الإيطالية من أن انخفاض الإنتاج سيؤدي إلى انكماش صادرات الحبوب والدواجن، بالإضافة إلى تفاقم العجز التجاري في الاتحاد الأوروبي بالنسبة للبذور الزيتية والفواكه والخضروات ولحم البقر والأغنام والماعز.



جنبا إلى جنب مع المزارعين، سوف يتأثر المستهلكون بسبب زيادة الاعتماد بشكل كبير على الواردات من بلدان اخرى.



علاوة على ذلك وفقًا للباحثين، فإن الفوائد المتوقعة على البيئة لن تتحقق، لأن تخفيض الغازات الدفيئة بأكثر من النصف ضمن التدابير الأوروبية سيتم تعويضه بزيادات مكافئة في الانبعاثات من بلدان ثالثة ستزيد صادراتها لتغطية الاحتياجات الغذائية لمواطني الاتحاد الاوروبي. (أنسامد).



