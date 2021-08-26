ليبيا: رئيس البرلمان يهدد بسحب الثقة من الحكومة

(أنسامد) - أغسطس 26 - روما - قال رئيس البرلمان الليبي النواب عقيلة صالح "أن البرلمان الليبي سيسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبد الحميد دبيبة إذا لم يحضر هؤلاء الجلسة البرلمانية حول أدائهم" " أو إن لم يتمكنوا من إقناع النواب بصلاحهم ".



وبحسب ما أورده موقع الوسط اليوم، ذكر صالح ، في تصريحات أدلى بها الليلة الماضية ، " أنه يجب أن تحضر الحكومة أمام مجلس النواب في غضون عشرة أيام " ، مدعيا "أن رئيس الوزراء المكلف منح الميليشيات الغربية ميزانية أكبر من ميزانية جيش اللواء خليفة حفتر.



وأشار علاوة على ذلك ، فشلت حكومة دبيبة في توحيد المؤسسات ، من أجل تزويد المواطنين بالغذاء والدواء ،الكهرباء والمصالحة الوطنية والاستعداد للانتخابات ".



وحذر صالح مهددا أن البرلمان الموجود في طبرق "سوف يقرر بقاء حكومة الدبيبة أو رحيلها بعد الاستماع إلي تفسيراتها ".



وفي هذا الصدد صرح لوكالة أنسا السياسي والمستشار السابق في رئاسة المجلس الاعلى للدولة اشرف الشح " ومع ذلك ، بناء على الأرقام داحل البرلمان ، يمكن أن يصبح بلا فائدة. حتى لو كانت المقاعد رسميا 200 ، عدد نواب البرلمان الليبي فعليا المنتخب هو 186 ".



وأشار السيد أشرف "في شهور الحرب انقسم مجلس النواب، النصف الذين إجتمعوا في طرابلس وأقل بكثير في طبرق " في إشارة إلى الهجوم الفاشل ضد العاصمة الليبية االذي قامت به قوات اللواء خليفة حفتر بين أبريل 2019 ويونيو من العام الماضي مع إستنزاف حتى أكتوبر.



وأستطرد عضو البرلمان السابق - االذي وقع على اتفاقية الصخيرات في عام 2015 ، الاتفاقية التي أدت لتشكيل حكومة فايز السراج السابقة - " الآن يعتمد الأمر على موضوع: متى تم منح الثقة "، في مارس ب 132 صوتا " وأضاف السيد الشح - الذي كان يعتبر آنذاك قريبا جدا من السراج - "اليوم من أجل سحب الثفة من الحكومة ، وفقا للإعلان الدستوري ، نحتاج إلى أغلبية (مؤهلة) ليس أقل من 121 صوتا ؛ لكنهم لن يصلوا إلى هذا الرقم أبدا ".



وقال " في الأسابيع القليلة الماضية عدد النواب الذي نجح صالح في جمعهم لا يزيد عن 70-80 " مشددا "من أجل جمع ما لا يقل عن 121 صوتا يجب تجميع المزيد من النواب ". (أنسامد).



