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تفعيل خط إنذار إيطالي تونسي حول رحلات الهجرة غير الشرعية
    (أنسامد) - أغسطس 25 - روما - شهد بداية هذا الأسبوع، تفعيل خط اتصال إنذار مباشر بين السلطات الإيطالية والتونسية من أجل التبادل السريع للمعلومات حول القوارب التي تقل مهاجرين غير شرعيين، وتنطلق من سواحل دول شمال إفريقيا، بحسب مصادر بوزارة الداخلية الإيطالية.

    وكشفت المصادر أن خط الإنذار يشمل أيضا مراقبة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرين إلى أن خط الإنذار المباشر جاء بطلب من وزيرة الداخلية لوتشانا لامورجيزي، بعد زيارات إلى تونس.

    ولفتت المصادر إلى أن خط الإنذار بات يعمل على مدار الـ24، مع توفير تنبيه بالأهداف إلى السلطات التونسية المختصة. (أنسامد).

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