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باتريك زكي يظل قيد الحبس
تجديد حبسه الاحتياطي بحلول الأربعاء، وليس معروفا مدة التجديد
    (أنسامد) - أغسطس 23 - روما - يظل باتريك زكي، في السجن. وليس معروفا مدة تجديد حبسه خلف القضبان، لكن ما هو معروف أنه باق. هذه هي نتائج الجلسة الجديدة لتجديد الحبس المؤقت في القاهرة، للطالب المصري بجامعة (ألما ماتر) في بولونيا، باتريك زكي المسجون في مصر منذ أكثر من عام ونصف لاتهامات تتعلق بنشر دعاية تخريبية على شبكة الإنترنت.

    وعلقت هدى نصرالله، المحامية ضمن فريق الدفاع عن باتريك زكي، لوكالة "أنسا": "لقد تم التجديد"، منوهة أنه حبس احتياطي، ولكن دون أن تتمكن من تحديد مدة التجديد.

    وأشارت نصرالله إلى أنه سيتم الإعلان عن تجديد حبسه "غدا أو بعد غد".

    وتستند الاتهامات الموجهة ضد الطالب المصري على 10 منشورات على حسابه على موقع فيسبوك، ولكن محاميه يعتبرون أن هذه المنشورات تم تحريرها بواسطة شخص آخر، لكنها تضاف إلى اتهامات أخرى مثل نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر والتحريض على العنف والجرائم الإرهابية. (أنسامد).

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