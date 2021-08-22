جلسة جديدة لنظر تجديد حبس باتريك زكي

(أنسامد) - أغسطس 22 - روما - تعقد جلسة استماع جديدة اليوم الاحد في القاهرة لنظر تجديد الحبس الاحتياطي للطالب المصري بجامعة بولونيا باتريك زكي، المحتجز في مصر منذ أكثر من عام و نصف بتهمة الدعاية التخريبية على شبكة الإنترنت.



وقالت هدى نصر الله محامية باتريك زكي في تصريحات لوكالة "أنسا" إن باتريك سيتوجه اليوم "ظهرا" إلى "المكان المعتاد"، ثم إلى معهد أمناء الشرطة، الملحق بسجن طرة، في أقصى جنوب القاهرة، لحضور جلسة استماع طويلة.



بعد عدد غير محدد من جلسات الاستماع، يدرك الدفاع بشكل عام فقط مسار الجلسة نفسها، بينما يتم إخطار المحامي في اليوم التالي فقط، اذا كان القرار يقضي بإطلاق سراح الناشط الحقوقي والمدني المتهم بالتحريض على قلب نظام الحكم من السجن أو سيقضي فترة حبس اخرى لمدة 45 يومًا.



يتم عقد جلسة الاستماع الجديدة قبل قليل من انتهاء فترة حبس شهر ونصف مقررة بعد الجلسة الأخيرة التي عقدت في 12 يوليو. تم القبض على باتريك في 7 فبراير 2020، أي منذ أكثر من 18 شهرًا، لكن الحبس الاحتياطي في مصر يمكن أن يستمر لمدة عامين مع إمكانية التمديد إذا ظهرت، أثناء التحقيق، عناصر اتهام جديدة.



وفقًا لمنظمة العفو الدولية، في حالة محاكمته، يواجه باتريك زكي عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن. تستند التهم الموجهة إليه على عشر منشورات من حساب على فيسبوك يعتبر محاموه أن شخصا اخر قام بنشرها. وتتضمن هذه الاتهامات "نشر أخبار كاذبة" و "التحريض على الاحتجاج" و "التحريض على العنف والجرائم الإرهابية". (أنسامد).



