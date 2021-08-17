مصر: جولة في "مدينة موظفي" العاصمة الجديدة

(أنسامد) - أغسطس 17 - روما - (رودولفو كالو) - مدينة بدر- وسط احتفاء إعلامي ضخم، احتفلت مصر بإنشاء، في وقت قياسي لأقل من عام، مدينة صغيرة مخصصة للموظفين الذين سيعملون في العاصمة الإدارية التي تبنيها الدولة على بعد 45 كم من شرق القاهرة.



أنها مدينة بدر، المجمع المعماري الجديد الذي يتم بناءه على بعد أقل من ساعة من وسط العاصمة، القاهرة، باتجاه الشمال الشرقي. فخلال السبت الماضي، افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرحلة الأولى من المشروع، والذي يضم 47867 وحدة سكنية. بعد يومين من هذا الافتتاح، نظمت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، زيارة تفقدية مخصصة للصحفيين.



وأوضح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية، عبد المطلب ممدوح:" هذه المدينة بنيت وفقا لقرار جمهوري صادر في أكتوبر 2020"، مشيرا إلى ان افتتاح المدينة جرى في أغسطس 2020، أي في حوالي 10 شهور فقط.



يبين المسؤول المصري أن الجولة المنظمة تهدف إلى إظهار "الجمهورية الجديدة"، ومصر وهذا البناء في وقت قياسي، مؤكدا أن الدولة تجري مشروعات إنشائية مماثلة في 40 مدينة أخرى.



والسبت الماضي، شدد الرئيس المصري أن هدف المشروعات الكبرى القومية هو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.



جولة في الشوارع تكشف مدينة مرصوفة حديثا، لم يقطنها أحد بعد، فالمباني مكونة من 5 طوابق، ومزينة جزئيا بلافتات عمودية طويلة بألوان العلم المصري، وبعض الملصقات العملاقة للرئيس السيسي. ويبدو أن المدينة لا توفر سوى مساحات صغيرة جدا للحياة الاجتماعية، والمتاجر، مما يوحي بأنها بمثابة "مهجع للنوم".



غير أن رئيس بلدية مدينة بدر، عمار مندور، قد أشار في يونيه الماضي، على شاشة التليفزيون، أن المدينة تضم ثلاث محطات مترو أنفاق، و18 مبنى خدمي، جميعها مكتملة، بما فيها المدارس ومراكز التسوق وملاعب كرة القدم، والوحدات الطبية ودور الحضانة.



داخل أحد الشقق التي تم عرضها أمام الصحفيين، يظهر آثاث لائق ومتنوع للغاية، مع مظاهر من "الفخامة"، على الأقل بالتوافق مع المعايير المصرية.



وتمتد العاصمة الإدارية والمالية الجديدة لمصر، على مساحة إجمالية قدرها 700 كم مربع، وسوف تضم المكاتب الحكومية ومقرات الوزارات، والبرلمان والسفارات الأجنبية.



ومن المتوقع أن يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، لكن تقديرات ترجح أنها ستتسع لـ 7 ملايين. وأعلنت الحكومة، حين الإعلان عن هذا المشروع في عام 2015، أن الدافع الرئيسي هو تخفيف الازدحام من القاهرة، التي تعد واحدة من أكثر المدن ذات الكثافة السكانية في العالم. (أنسامد).



