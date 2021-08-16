إيطاليا:كلاب لايف جارد ينقذون 14 شخصا في سبيرلونجا

(أنسامد) - أغسطس 16 - روما - ساعدت ثلاثة كلاب لايف جارد - مدربة على عمليات الإنقاذ في الشواطىء - في منتجع سبيرلونجا الإيطالي في إنقاذ حياة 14 شخصا ، من بينهم ثمانية أطفال.



كانت المجموعة مكونة من ثلاث عائلات ، أثناء استرخائها في البحر على أسِرَّة هوائية ، وزوارق ولوح ركوب الأمواج ، حيث انجرفت بعيدا عن الشاطئ بسبب تغير مفاجئ في ظروف المياه.



دفعت الماء هؤلاء الأضحاص الدين بدأوا في الصراخ طلبا لمساعدة حيث لم يتمكنوا من العودة إلى الشاطئ.



قامت الكلاب الثلاثة من نوع لابرادور ، إيروس البالغ من العمر أربعة أعوام وميا البالغ من العمر سبع سنوات وميرا البالغة من العمر خمس سنوات ، من القيام بعدة رحلات دهابا وإيابا للمساعدة في إعادة الأشخاص إلى بر الأمان في عملية معقدة استمرت حوالي 20 دقيقة.



تلقت الكلاب تصفيق حار من حوالي 400 من رواد الشاطئ الذين شاهدوا عملية الإنقاذ الرائعة. (أنسامد).



