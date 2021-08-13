منظمة توثق اعتراض خفر السواحل الليبي لقوارب مهاجرين

(أنسامد) - أغسطس 13 - روما - شهدت السفينة "ResQ People" التي كانت تحمل اسم سفينة "آلان كردي" في السابق والتي تعمل الآن في البحر الأبيض المتوسط ;;لصالح المنظمة غير الربحية "ResQ Peope Saving People" عملية اعتراض من قبل خفر السواحل الليبي في منطقة البحث والإنقاذ المالطية، الا أنها لم تستطع أن تفعل شيئا سوى توثيق العملية.



بعد ظهر أمس، كان فريق من "ResQ People" متجهًا نحو 3 قوارب خشبية، تم الإبلاغ عنها بواسطة طائرة بحث تابعة لمنظمة Pilotes Volontaires.



وصل زورق دورية تابع لخفر السواحل الليبي إلى مكان الحادث وشرع في اعتراض القوارب، ونقل حوالي 40 شخصًا كانوا على متنها.



اتصل قائد "ResQ People" بزورق الدورية الليبي عبر الراديو، وأوضح أنهم في منطقة البحث والإنقاذ المالطية. لم تستطع سفينة الانقاذ أن تفعل شيئا سوى توثيق هذه العملية. (أنسامد).



