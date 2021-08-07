طوكيو : إيطاليا تسجل رقما قياسيا جديدا في حصيلة الميداليات

(أنسامد) - أغسطس 7 - روما - سجلت إيطاليا رقما قياسيا جديدا في ما حققته من ميداليات في دورة الألعاب الأولمبية يوم الجمعة عندما فاز لويجي بوسا بالميدالية الذهبية في سباق الكاراتيه 75 كيلوغراماً للرجال ليحرز الميدالية السابعة والثلاثين للأمة في طوكيو 2020.



فاز بوسا على الأذربايجاني رافائيل أغاييف ليمنح إيطاليا الميدالية الذهبية التاسعة في الألعاب.



في وقت سابق يوم الجمعة فازت أنتونيلا بالميسانو في مسيرة 20 كم للسيدات لإكمال ثنائية ذهبية في هذه الرياضة ، بعد فوز ماسيمو ستانو في بطولة الرجال يوم الخميس ، وحصد الميدالية السادسة والثلاثين لإيطاليا ، لتعادل الرقم القياسي السابق المسجل في أولمبياد 1932 في لوس أنجلوس و في روما عام 1960.



من المؤكد الآن أن إيطاليا ستحتل المركز العاشر في قائمة الميداليات.



في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت إيطاليا في المرتبة الثامنة في جدول الميداليات بتسع ذهبيات و 10 فضيات و 18 برونزية. (أنسامد).



