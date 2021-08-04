لجنة الخارجية في مجلس النواب: تجاوز حظر الأسلحة للإمارات

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - وافقت لجنة الخارجية في مجلس
النواب الإيطالي على وثيقة تسلط الضوء على الحاجة إلى التغلب على
"الإجراءات التقييدية التي تم اتخاذها سابقا" ، مثل وقف تصدير
الأسلحة من إيطاليا إلى الإمارات ، في إطار "إعادة إطلاق العلاقات
الثنائية وتنشيط التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي في
جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ".
في اتصال مع البرلمان الأوروبي بشأن "الشراكة المتجددة مع الجوار
الجنوبي - أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط" ، التي تمت الموافقة
عليها في الأيام الأخيرة ، دعت "لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع
دول الخليج التي ، كما في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأشارت أن الإمارات اتخذت موقفا جديدا وأكثر مسؤولية في المنطقة في
دعم الحوار والسلام والاستقرار ، كما يتضح من الالتزام إلى جانب
الغرب في مكافحة الإرهاب الأصولي لداعش والقاعدة ، والدعم الإنساني
من الإمارت للشعب اليمني وانسحاب قوات أبو ظبي المسلحة من الصراع
اليمني . (أنسامد).