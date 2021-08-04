لجنة الخارجية في مجلس النواب: تجاوز حظر الأسلحة للإمارات

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - وافقت لجنة الخارجية في مجلس النواب الإيطالي على وثيقة تسلط الضوء على الحاجة إلى التغلب على "الإجراءات التقييدية التي تم اتخاذها سابقا" ، مثل وقف تصدير الأسلحة من إيطاليا إلى الإمارات ، في إطار "إعادة إطلاق العلاقات الثنائية وتنشيط التعاون السياسي والاقتصادي والعسكري والثقافي في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك ".



في اتصال مع البرلمان الأوروبي بشأن "الشراكة المتجددة مع الجوار الجنوبي - أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط" ، التي تمت الموافقة عليها في الأيام الأخيرة ، دعت "لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع دول الخليج التي ، كما في حالة دولة الإمارات العربية المتحدة".



وأشارت أن الإمارات اتخذت موقفا جديدا وأكثر مسؤولية في المنطقة في دعم الحوار والسلام والاستقرار ، كما يتضح من الالتزام إلى جانب الغرب في مكافحة الإرهاب الأصولي لداعش والقاعدة ، والدعم الإنساني من الإمارت للشعب اليمني وانسحاب قوات أبو ظبي المسلحة من الصراع اليمني . (أنسامد).



