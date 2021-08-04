الألعاب الأولمبية: فوز إيطاليا بالميدالية الذهبية برقم قياسي

(أنسامد) - أغسطس 4 - روما - حقق الفريق الأولمبي الإيطالي
ميداليته الذهبية السادسة في طوكيو 2020 يوم الأربعاء بفوزه في
سباق فريق الرجال لركوب الدراجات ، محققا رقما قياسيا عالميا جديدا
في هذه العملية.
سجلت الرباعية المكونة من سيموني كونسوني وفيليبو جانا وفرانشيسكو
لامون وجوناثان ميلان توقيت 3: 42.032 لتفوز على الدنمارك في
النهائي وتجاوز الرقم القياسي العالمي السابق (3: 42.307) الذي
سجلوه يوم الثلاثاء.
وبدا أن الأزوري سيضطرون للاكتفاء بالميدالية الفضية لكنهم جاءوا
من الخلف بإظهار سرعة ملحوظة في آخر دورتين.
وقال دافيد كاساني ، منسق المنتخبات الوطنية لركوب الدراجات في
إيطاليا ، لوكالة أنسا عبر الهاتف "أنا أسعد رجل في العالم. لدي
دموع في عيني، استمتعت بها حقا".
وأضاف كاساني أنه لم يساوره أي شك في النتيجة ، حتى عندما تقدمت
الدنمارك بفارق 0.8 من الثانية ، لأنني "علمت أن القسم الأخير عهد
به إلى جانا".
فازت إيطاليا بالفعل بـ 30 ميدالية في Toyko 2020 ، أي أكثر
بميداليتين مما حققته في ريو 2016 ولندن 2012. (أنسامد).