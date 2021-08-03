دي مايو لرئيس الحكومة الليبية: إيطاليا بجانبكم

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، خلال لقاءه مع رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، أن "إيطاليا بجانبكم وستستمر في دعمكم".



وخلال الزيارة الخامسة التي أجراها دي مايو إلى ليبيا منذ بداية العام، التقى رئيس الدبلوماسية الإيطالية برئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائبيه عبد الله اللافي وموسى الكوني.



وبحسب بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، فإن الأهداف الرئيسية لهذه الزيارة هي متابعة الحوار مع المحاورين الليبيين الرئيسيين بشأن الاستقرار والانتقال المؤسسي الذي تقوده الأمم المتحدة وتدعمه بقوة إيطاليا.



الزيارة تهدف أيضا إلى الدعوة لتجيدد مشاركة جميع الأطراف الليبية من أجل تحقيق تقدم ملموس نحو الأهداف الرئيسية، بما في ذلك، الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر، وتنفيذ وقف إطلاق النار واعتماد ميزانية موحدة والمصالحة الوطنية.



رئيس الدبلوماسية الإيطالية يهدف أيضا من الزيارة متابعة العديد من المبادرات الجارية لتعزيز الشراكة الثنائية واسعة النطاق.



وتثبت هذه الزيارة الخامسة لدي مايو إلى طرابلس "تفاني إيطاليا في العمل من أجل تحقيق الاستقرار في ليبيا، والتي شهد تقدما مهما إلى الأمام، مع إعادة فتح الطريق الساحلي، سرت-مصراتة، الذي تم الإعلان عنه عشية الزيارة". (أنسامد).



