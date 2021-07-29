رسالة زكي لصديقته:سأواصل الكفاح حتى أعود إلى بولونيا

(أنسامد) - يوليو 29 - روما - قامت اسرة باتريك بزيارته اليوم واعطاهم خطابا لصديقته وكتب في نهايته هذه الجملة "سأقاوم حتى أعود للدراسة في بولونيا ". ليس هناك المزيد لنقوله بعد كلمات باتريك شخصيًا التي تعبر عن خوفنا جميعًا ومشاعرنا ازاء كل ما يحدث. نتمنى ان يجتمع الحبيبين قريبًا و يستأنفوا خططهم التي تعطلت لعام ونصف بحبس باتريك.



"سأقاتل حتى أعود للدراسة في بولونيا". صرح بذلك باتريك زكي في رسالة إلى صديقته نشرتها صفحة التواصل الاجتماعي "باتريك ليبيرو" وسلمها للعائلة خلال زيارة للسجن المصري الذي يحتجز فيه الطالب.



واضاف في الرسالة "استؤنفت تحقيقي ، مما قد يعني أنني سأذهب إلى المحكمة يومًا ما وأجري محاكمة وهذا أسوأ بكثير مما كنت أتوقع. بعد عام ونصف ، لم يسعني إلا أن أعتقد أنني سأحصل قريبًا على الحرية. ، ولكن من الواضح الآن أنها لن تحدث في أي وقت قريب "، كما يقول مرة أخرى.



"في أسوأ أحلامنا - يكتب الطالب - لم يكن بإمكاننا أبدًا أن نتخيل سيناريو مثل هذا ، منذ أن غادرت إلى بولونيا ، قمنا بالعديد من المشاريع التي أتيت لزيارتي للقيام بجولة في إيطاليا معًا. وهذا يجعلني حزينًا للغاية لأنه لم يحدث ، وضعي يزداد سوءًا كل يوم ".



بالنسبة لريكاردو نوري ، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية في إيطاليا ، "إنها واحدة من أهم الرسائل في هذا العام ونصف العام من الاعتقال غير القانوني. إنها رسالة لم تتكرر في هذه الأشهر الثمانية عشر ، والتي تتطلع إلى المستقبل ، الذي يعتقد مرة أخرى في بولونيا على أنها النقطة التي انقطعت فيها حياة باتريك والتي يريد أن يستأنفها. إنه تشجيع كبير لنا جميعًا ، إنها رسالة شخص مصمم على المقاومة حتى يعود إلى المكان الذي اختاره الدراسة والعيش ".



القي القبض علي باتريك زيك الطالب المصري بجامعة بولونيا في 8 فبراير 2020 ومازال محتجزا حتي الان بتهمة محاولة قلب نظام الحكم و نشر الاكاذيب علي صفحة منسوبة اليه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك (أنسامد).



