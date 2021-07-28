اجتماعات ليبية في روما للتوصل لاتفاق حول انتخابات 24 ديسمبر

(أنسامد) - يوليو 28 - روما - يجتمع وفود من مجلس النواب الليبي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في روما هذه الأيام في إطار الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق مؤسسي ليبي حول تحديد الإطار القانوني الذي يسمح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر ،.



تدور هذه الاجتماعات في اطار الاستفادة من المساعدة الفنية لبعثة الامم المتحدة الي ليبيا و التي تدعو إلى الحاجة إلى عملية شاملة ، تشمل أيضًا جميع المكونات السياسية والمؤسسية في البلاد .



تشير مذكرة وزارة الخارجية الايطالية حول هذه الاجتماعات الي تأكيد روما مجددًا التزامها بتحقيق الاستقرار في ليبيا وتأمل أن يؤدي هذا المسار إلى انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع ، تتماشى مع التطلعات المشروعة للشعب الليبي " (أنسامد).



