مساعدات ايطالية الي تونس لمواجهة كوفيد-19

(أنسامد) - يوليو 27 - روما - وصلت اليوم إلى ميناء رادس في تونس سفينة جديدة محملة بمساعدات طبية ايطالية لمكافحة كوفيد 19 تبرع بها التعاون الإيطالي لتونس .



كتبت السفارة الإيطالية في تونس على تويتر ،انها بهذه الشحنة تهدف الي تعزيز تضامنها مع الشعب التونسي في مواجهة جائحة كورونا مضيفة أن السفير لورنزو فنارة ، مدير Aics بتونس أندريا سيناتوري وكبار ممثلي الإدارة التونسية كانوا حاضرين في الميناء من أجل التسليم.



قالت وزارة الخارجية الايطالية في مذكرة علي موقعها الالكتروني ان هذه هي ثالث سفينة مساعدات من أصل خمس تم التخطيط لها في إطار عملية "تعتزم إيطاليا من خلالها إعادة تأكيد صداقتها وتضامنها مع الشعب التونسي .



تاتي هذه السفينة في اطاربرنامج دعم لوجستي من قاعدة الأمم المتحدة للاستجابة للطوارئ (Unhrd) في برينديزي ، يتكون من خمس حاويات ، مقسمة بين عدة سفن و تحتوي على أجهزة تهوية للرئة وأقنعة واقية وقفازات وأردية جراحية وجل معقم ". (أنسامد).



