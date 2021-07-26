روما:اضراب 4 ساعات للعاملين بالخطوط الاماراتية للطيران

(أنسامد) - يوليو 26 - روما - نظم العاملون بشركة طيران الامارات اضرابا عن العمل اليوم لمدة اربه ساعات من العاشرة صباحا و حتي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين امام مقر سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في روما ويقول بيان حول هذا الموضوع ان شركة الخطوط الجوية الاماراتية من اكثر الشركات ربحية علي الساحة الدولية ولكنها قامت باجراء احادي في ايطاليا حيث دخلت في مفاوضات لبيع وحدة اقتصادية من وحداتها و ارفقت ذلك باعلان فصل للعديد من العاملين و نقل كافة افرع الشركة الموجودة في روما الي ميلانو.



ويؤكد البيان ان هذا الاجراء قانوني الا ان غضب الموظفين الايطاليين لدي الشركة قد قرروا بموافقة الاتحاد الايطالي للنقل بالقيام بالاضراب احتجاجا علي تصرفات الشركة التي استخدمت كافة مواقع التواصل الاجتماعي لتخفيض نشاطها من خلال غلق و بيع فروعها و نشر ادعاءات تتعارض مع الوضع الحالي للناقل .



و يقول البيان انه من المشكوك فيه ان يقوم ناقل دولة الامارات العربية بتخفيض نشاطه قبل بدء معرض اكسبو 2020 في دبي شهر اكتوبر 2021 وحتي مارس 2022 . (أنسامد).

